Сенатор о росте цен на яйца и мясо птицы: В Казахстане кроме зерна и травы ничего нет

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Сенатор Султан Дюсембинов связал рост цен на яйца и мясо птицы в Казахстане с зависимостью от импорта поголовья и кормов.

«Многие корма в последнее время подорожали в 1,5-2 раза. Кроме того, Казахстан вынужден закупать за рубежом и постоянно дорожающие витаминные добавки, племенное поголовье птиц и так далее», — сказал Дюсембинов на заседании сената в четверг.

Он считает, что это стало одной из основных причин повышения стоимости яиц и мяса птицы.

«Все мы видим, что в последнее время цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Тому я вижу несколько причин. В их числе – проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства кроме кормового зерна и травы вообще больше ничего и нет», — заявил сенатор.

Он отметил, что отечественные птицефабрики сейчас находятся на грани закрытия. Для решения проблем, которые приводят к росту цен, по его мнению, птицеводам нужна поддержка со стороны государства.

«В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение адмбарьеров и защита от недобросовестной конкуренции», — добавил Дюсембинов.