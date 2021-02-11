Ввести понятие «ветеран дипслужбы» и ежемесячные выплаты для экс-послов могут в Казахстане

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ввести понятие «ветеран дипломатической службы» и ежемесячные выплаты для экс-послов предлагается в Казахстане, сообщил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

«Предлагается закрепить в законе о дипломатической службе соответствующее понятие как «ветеран дипломатической службы Республики Казахстан». Ветеранам дипломатической службы, занимавшим должность чрезвычайного и полномочного посла или постоянного (полномочного) представителя при международных организациях, либо имеющим дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, ежемесячно будет выплачиваться денежная выплата в порядке и размерах, определяемых правительством», — сказал Тлеуберди на заседании сената в четверг.

Он отметил, что выделение бюджетных средств для осуществления таких выплат одобрено республиканской бюджетной комиссией. По его словам, изначально на выплаты ветеранам было запланировано Т183,2 млн, но снижение количества лет работы в МИД расширило круг лиц, относящихся к ветеранам дипслужбы, что потребовало дополнительного выделения средств в размере Т194,4 млн.

Законопроект был возвращен с мажилис с поправками сената.