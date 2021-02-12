Караганда. 12 февраля. КазТАГ – 180 человек проходят потерпевшими по делу о финансовой пирамиде в Карагандинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«В феврале в Карагандинской области пресечен факт деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды. Предварительно, по версии следствия, в 2020 году организатором привлечены денежные средства физических лиц на сумму более Т80 млн, с условием получения ежегодного дохода в размере 18% от суммы вклада в тенге и 6% – в валюте. (…) Установлены потерпевшие в количестве более 180 лиц», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.