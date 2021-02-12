AsiaCredit Bank лишили лицензии

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстанский AsiaCredit Bank лишен лицензии, сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«В соответствии с постановлением правления АРРФР от 11 февраля 2021 года №22 принято решение о лишении АО «AsiaCredit Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку агентством», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно информации, основание лишения лицензии – систематическое нарушение пруденциальных нормативов и невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Размер активов AsiaCredit Bank на дату лишения лицензии составил Т45 млрд, ссудный портфель – Т45 млрд, в том числе Т32 млрд или 70% ссудного портфеля банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет Т75 млн, а неисполненных клиентских платежей – превышает Т8 млрд.

Банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы с октября 2019 года.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года за счет средств акционера банка полностью, по данным АРРФР, погашены обязательства перед школами, больницами и АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

«На 1 февраля 2021 года AsiaCredit Bank имел депозиты 23 174 физлиц с совокупным остатком порядка Т19 млрд. Депозиты 97,7% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в полном объеме», — отмечается в информации.