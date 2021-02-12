Костанай. 12 февраля. КазТАГ – Неизвестные бьют стекла и мнут кузова автомобилей в центре Костаная, сообщает Tobolinfo.

«В ночь с 10 на 11 февраля в центре города, во дворе дома по ул. Алтынсарина 102 были повреждены четыре автомобиля. В машинах выбиты стекла, помят кузов, а кое-где пропали личные вещи владельцев авто», — говорится в сообщении.

Как отметил один из автовладельцев, подобное происходит не впервые.

«В редакцию попало видео с камеры, на котором видно, что двое молодых парней целенаправленно идут к автомобилям, которые находятся на стоянке и бьют машины. Настораживает в хулиганских действиях то, что все это происходит в центре города. Надеемся, что полицейские все-таки установят злоумышленников и выяснят мотив преступных действий», — добавляет издание.