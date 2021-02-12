Экс-сенатор возглавил аппарат МИИР Казахстана

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Экс-депутат сената парламента Ербулат Мукаев назначен руководителем аппарата министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Мукаев Ербулат Рахметович назначен на должность руководителя аппарата МИИР РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Мукаев окончил Гурьевский педагогический институт, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет. По специальности учитель физики, политолог, экономист. Трудовую деятельность начал в 1979 году с преподавательской деятельности в учреждениях среднего образования. В разное время трудился на руководящих должностях в аппарате акима Западно-Казахстанской области, заместителем акима Уральска, руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2008 по 2020 гг. работал депутатом сената парламента IV, V и VI созывов.