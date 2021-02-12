Высший судебный совет о задержании Жангуттинова: Судей в ВСС выдвигает Верховный суд

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Судей в состав Высшего судебного совета (ВСС) выдвигает Верховный суд Казахстана, сообщает пресс-служба ВСС.

«Судья (Мейрам Жангуттинов – КазТАГ), информация о котором распространяется в социальных сетях, действительно являлся членом ВСС с февраля 2019 по декабрь 2020 года. В соответствии с законом «О ВСС Республики Казахстан», постоянными членами ВСС являются 10 человек, из которых в настоящее время восемь членов являются судьями. Причем судьи в состав совета предлагаются Верховным судом на основе заключения пленарного заседания Верховного суда (решением всех судей Верховного суда)», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, члены ВСС ротируются каждые полтора года.

«Последнее обновление состава ВСС произошло в декабре 2020 года. Что касается переводов действующих судей из одного суда в другой, то такие переводы во внеконкурсном порядке осуществляются по представлению председателя Верховного суда на основании решения комиссии по качеству правосудия при Верховном суде, исходя из которых ВСС выносит соответствующую рекомендацию», — добавили в Высшем судебном совете.

Напомним, 11 февраля стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда задержали судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова. Его подозревают в получении взятки в размере $8 тыс. Как уточнили в Верховном суде, деньги передавались за оказанное Жангуттиновым в бытность работы в ВСС содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, который подозревается в передаче денежных средств.