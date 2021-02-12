Доктрина Байдена чревата проблемами для Казахстана 12.02.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 146 0 Историк Булат Султанов о новой геополитической стратегии Белого дома Похожие материалы: Российский сенатор: США под руководством Байдена усилят работу по отрыву Казахстана от России «Казахский национализм против казахской государственности на фоне мировых изменений». «Был ли советский Казахстан колонией России?». «Казахизация Казахстана: модели и прогнозы». «США решили переориентировать Казахстан» Нацбанк Казахстана займется исследованиями «Неототалитарная политическая система Казахстана» Акмолинский боксер стал чемпионом Казахстана