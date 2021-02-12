Иммунитет после вакцинации сохраняется от одного года до двух лет – минздрав РК

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Иммунитет после вакцинации сохраняется от одного года до двух лет, сообщила эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения РК Лена Касабекова.

«По данным клинических исследований подтверждено, что иммунитет, приобретенный после вакцинации, сохраняется от одного года до двух лет», — сказала Касабекова на брифинге в пятницу.

Также она добавила, что антитела после выздоровления от КВИ сохраняются в среднем шесть месяцев.

«Таким образом, мы можем говорить о том, что антитела, защищающие организм от КВИ после вакцинации, сохраняются дольше», — заверила эксперт.