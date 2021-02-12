На территории Шымбулака проведен профилактический спуск лавины

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – На территории ГЛК «Шымбулак» проведен профилактический спуск лавины, передает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

«В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горной местности, а также в целях обеспечения безопасности населения и туристов 12 февраля 2021 года на лавиносборе «Конус», расположенного на территории ГЛК «Шымбулак», проведен профилактический спуск снежной лавины, говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении в пятницу.

По информации, в результате проведенных работ спущено 5 тыс. кубометров снега.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 февраля в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход лавин.

На данный момент в профилактических целях выше ГЛК «Шымбулак» и в ущелье Аюсай бассейна реки Улкен Алматы выставлены блокпосты для ограничения доступа автотранспорта и людей.

Ввиду этого министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендуем жителям и гостям города Алматы воздержаться от походов в горы.