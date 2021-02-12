Суд отклонил иск властей Казахстана о возврате в госсобственность космического челнока

Алматы. 12 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил иск комитета государственного имущества в иске к АО «Ракетно-космическая компания Байконур».

«Поскольку акции ответчика зарегистрированы в установленном порядке, оснований для ликвидации акционерного общества отсутствуют. Также суд находит необоснованными требования истца о возложении обязанности на АО «Ракетно-космическая компания Байконур» вернуть 14 блоков ракетоносителя «Энергия», комплекс зданий и сооружений по ул. Набережная, 24, Байконур и взыскания стоимости 14 боковых блоков в размере Т14 млрд 778 млн 981 тыс. 900. (…) У истца отсутствуют основания истребовать имущество у акционерного общества (…) Суд полагает необходимым отказать в удовлетворении заявленного иска», — сказала судья Гульшат Казымбетова, оглашая решение.

Истцом по делу выступал ГУ Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан, ответчиками — АО «Ракетно-космическая компания Байконур», его генеральный Даурен Муса, Николай Коваленко, Владимир Ширин, РГП на ПХВ «Инфракос» и публичное акционерное общество «Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева».

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют вернуть второй летный образец советского космического челнока «Буран» в государственную собственность, для чего подан иск в суд.