Минздрав Казахстана назвал основные последствия после вакцинации от коронавируса

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии министерства здравоохранения Лаззат Ералиева назвала основные последствия после вакцинации от коронавируса.

«В большинстве случаев после вакцинации человек ничего не чувствует. Но иногда может быть кратковременное повышение температуры, покраснение или отек в месте введения вакцины. Это относится к нормальным реакциям», — рассказала эксперт на брифинге в пятницу.

По ее словам, в очень редких случаях могут быть нежелательные явления после иммунизации.

«Это гиперреакция организма на введение вакцины – когда может быть и высокая температура, и аллергические проявления. Частая причина гипереакции – это если вакцина сделана больному человеку с острым заболеванием или с хроническим заболеванием в стадии обострения. Также если вакцинированный человек не соблюдает определенный режим после получения вакцины», — объяснила Ералиева.