Расследование по делу о коррупции в Верховном суде РК продолжается – «антикор»

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Расследование по делу о коррупции в Верховном суде РК продолжается, сообщает старший следователь первого департамента агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

«В целом озвучить сумму я сейчас не могу. Хочу сказать, что антикоррупционные службы совместно со службой собственной безопасности Верховного суда данный факт был выявлен. В настоящее время расследование продолжается в порядке статьи 201 уголовно-процессуального кодекса РК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования). И в интересах следствия данные досудебного расследования в настоящее время я разгласить не могу», — рассказал Бигайдаров на онлайн-брифинге в пятницу.

Также он отметил, что по результатам расследования полная информация будет предоставлена позже.

11 февраля стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда задержали судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова. Его подозревают в получении взятки в размере $8 тыс.

Как уточнили в Верховном суде, деньги передавались за оказанное Жангуттиновым в бытность работы в ВСС содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, который подозревается в передаче денежных средств.

12 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вопиющим случай с задержанием судьи Верховного суда.