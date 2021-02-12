По подозрению в хищениях Т92 млн задержан начальник Балхашской дистанции путей КТЖ

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ — По подозрению в хищениях задержан начальник Балхашской дистанции путей АО НК «КТЖ», сообщила пресс-служба главной транспортной прокуратуры.

«Главной транспортной прокуратурой и Департаментом экономических расследований по Нур-Султану в результате совместных мероприятий пресечены противоправные действия должностных лиц филиала АО НК «КТЖ». 10 февраля текущего года задержан и в последующем с санкции суда арестован на два месяца начальник Балхашской дистанции путей филиала АО НК «КТЖ» гражданин Т.» — говорится в сообщении в пятницу.

По версии следствия, он вместе с другими должностными лицами совершил хищение бюджетных средств путем невыполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту железнодорожного полотна. Общий ущерб превысил Т92 млн.

Проводится досудебное расследование.