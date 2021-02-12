Представлен порядок выплаты гарантий вкладчикам AsiaCredit Bank

Астана. 12 февраля. КазТАГ – Представлен порядок выплаты гарантий вкладчикам АО «AsiaCredit Bank», передает корреспондент агентства.

«АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД)», — сообщили в фонде в пятницу.

Как пояснили в фонде, это означает, что в случае отказа Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку, КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения.

«О дате начала выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки. Выплата начнется не позднее пяти рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации», — заверили в фонде.

В КФГД уточнили, что гарантийное возмещение будет выплачиваться фондом в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии:

— по сберегательным депозитам в тенге – не более Т15 млн;

— по иным депозитам в тенге – не более Т10 млн;

— по депозитам в иностранной валюте – не более эквивалента Т5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

«При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей Т15 млн с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более Т5 млн», — говорится в сообщении.

По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД обещает возместить установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка.

«КФГД выберет на конкурсной основе банк-агент для выплаты гарантийного возмещения вкладчикам. По заявлению вкладчика деньги могут быть выплачены наличными в кассе банка-агента или безналичным переводом на действующий банковский счет. Для получения выплаты вкладчику при посещении банка-агента достаточно будет при себе иметь документ, удостоверяющий личность», — добавили в фонде.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Казахстанский AsiaCredit Bank лишен лицензии. Как пояснило АРРФР, основание для лишения лицензии – систематическое нарушение пруденциальных нормативов и невыполнение мер надзорного реагирования, невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.