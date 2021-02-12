S&P понизило рейтинг крупнейших нефтяных компаний США из-за климатических рисков

Алматы. 12 февраля. КазТАГ — Кредитные рейтинги крупнейших американских нефтяных компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips были снижены после того, как S&P Global Ratings, как и обещало, пересмотрело риски отрасли, связанные с изменением климата и низкой прибылью, сообщает «Energy Voice».

«Рейтинги трех производителей нефти и газа снизились на одну ступень через две недели после того, как рейтинговая компания опубликовала отраслевой отчет о проблемах, связанных с изменением климата», — говорится в сообщении.

По информации S&P, решение об изменении рейтинга говорят об увеличении рисков, связанных с переходом на другие виде энергоносителей в рамках борьбы с изменением климата и выбросами углерода, низкую рентабельность отрасли и большую ожидаемую волатильность цен на основные виды углеводородного топлива.

«Понижение рейтингов произошло через несколько дней после того, как Big Oil показала худший за последние десятилетия объем прибыли, вызванный рекордным падением цен на нефть в прошлом году. Хотя более низкие рейтинги не окажут немедленного влияния на доступ компаний к кредитам или стоимость их капитала, они подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается отрасль по мере восстановления цен на нефть, особенно в связи с борьбой с изменением климата», — говорится в публикации.

Отрасль предприняла несколько шагов для того, чтобы осуществить переход к новым видам энергии, однако, по мнению S&P, более строгое регулирование и изменение структуры спроса «будут способствовать усложнению операционной среды для производителей ископаемого топлива и, вероятно, повысят риск увеличения объема неэффективных активов и значительного списания активов».

S&P понизило долгосрочный рейтинг Exxon с AA до AA- с негативным прогнозом. Рейтинг Chevron был понижен с AA до AA- со стабильным прогнозом. Рейтинг Conoco был понижен с A до A- со стабильным прогнозом.

Стоимость акций Exxon упала на 2,5% до $49,84 на момент закрытия торгов в Нью-Йорке, акции Conoco и Chevron упали на 1,7% и 0,5% соответственно.