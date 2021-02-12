Президент Туркменистана назначил сына на должность вице-премьера

Новости 90 0
О вакцинации без пафоса и истерики О вакцинации без пафоса и истерики
4285

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил Сардара Бердымухамедова вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты республики, передает Тurkmenpoertal.

«Назначая Сердара Бердымухамедова на новый пост, президент Туркменистана сказал, что в обязанности нового вице-премьера входит работа по внедрению цифровой системы и инновационных технологий во все отрасли производства, в систему госуправления и общественного устройства, а также осуществление контроля над этой деятельностью», — говорится в сообщении в пятницу.

Гурбангулы Бердымухамедов также является премьер-министром страны. Таким образом, Бердымухамедов-младший становится заместителем своего отца.

Ранее новоиспеченный вице-министр Туркменистана занимал должность министра промышленности и строительного производства.

 

Похожие материалы:

  1. Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана
  2. Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК
  3. Токаев назначил экс-сотрудницу пресс-службы Акорды своим советником
  4. Президент Афганистана позвонил Токаеву
  5. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан