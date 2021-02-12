Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вопиющим случай с задержанием судьи Верховного суда, сообщает Акорда.

«Глава государства назвал коррупцию одним из основных факторов, подрывающих доверие к судебной системе. Только за последние пять лет из-за коррупции к ответственности привлечены 17 представителей Фемиды», — говорится в сообщении в пятницу.

В пресс-службе напомнили, что широкий общественный резонанс вызвали коррупционные факты в Туркестанском областном суде, где были осуждены председатель коллегии и судья областного суда.

«Вопиющий случай произошел на днях. Задержаны судья Верховного суда с 30-летним стажем, бывший член Высшего судебного совета, а также судья районного суда. Этот инцидент всем известен, он получил широкий негативный резонанс. Я думаю, что руководство Высшего судебного совета и Верховного Суда должны извлечь необходимые уроки и сделать нужные выводы. За последние пять лет по решению Судебного жюри 29 судей освобождены от должностей за совершение дисциплинарных проступков. В целом видно, что идет активное очищение судейских рядов. Этот процесс нельзя ни в коем случае останавливать. Нам необходимо изменить сложившийся в представлениях людей негативный образ судьи. Все служители Фемиды должны стать воплощением законности, неподкупности и профессионализма. Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество», – сказал Токаев.

11 февраля стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда задержали судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова. Его подозревают в получении взятки в размере $8 тыс. Как уточнили в Верховном суде, деньги передавались за оказанное Жангуттиновым в бытность работы в ВСС содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане был задержан судья районного суда, который подозревается в передаче денежных средств.