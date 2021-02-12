Алматы. 12 февраля. КазТАГ — В Алматы в этом эпидсезоне не было зарегистрировано ни одного случая гриппа, сообщила заместитель руководителя городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова.

«В данном эпидсезоне случаев гриппа на территории города Алматы не зарегистровано, что настораживает, так как в прошлом году у нас данных случаев было зарегистрировано более 230. То есть, в аналогичное время мы уже регистрировали случаи заболевания гриппом, проводили профилактические противоэпидемические мероприятия, проводили аналитику. В настоящее время мы заболеваемость не регистрируем. Если детально подходить к этому вопросу, можно сказать, что все-таки коронавирусная инфекция это, прежде всего, вирусная инфекция, которая в свою очередь является антагонистом, то есть поглотителем других вирусных заболеваний», — сказала Калыкова на брифинге в пятницу.

По ее мнению, отсутствие случаев заболевания гриппом не связано с масочным режимом.

«Если бы у нас все население четко придерживалось ограничительных и карантинных мероприятий, которые прописаны в постановлениях главного госсанврача и РК и города Алматы, то мы бы увидели снижение заболеваемостью самой коронавирусной инфекцией», — добавила она.