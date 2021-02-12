Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Казахстане

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Казахстане, сообщают разработчики.

«Казахстан стал 27-й страной, разрешившей вакцину «Спутник V», — опубликовано в официальном аккаунте разработчиков вакцины в Twitter в пятницу.

В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.