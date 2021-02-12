Восемь колледжей лишились лицензий в Казахстане

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Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Министерством образования и науки РК осуществлен возврат лицензий восемь колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена, сообщает пресс-служба министерства.

«Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК в рамках мониторинга образовательной деятельности учебных заведений выявлены колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы. В некоторых из них к тому же не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж осуществили выпуски, затем добровольно вернули лицензии», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения и решили вопрос трудоустройства преподавателей.

 

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