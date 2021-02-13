Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Дождь и снег пройдут местами в Казахстане в субботу, в ряде регионов – гололед и метель, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер южных направлений 2-7 метров в секунду. Температура днем -3-5, ночью -12-14.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +6+8, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +15+17, ночью -3-5.

В Восточно-Казахстанской области небольшой снег, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -12-17, ночью -23-28.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Атырауской области днем дождь и снег, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Жамбылской области днем снег с дождем, ночью без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью небольшой снег, туман. Днем -1-6, ночью -19-24.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, туман. Днем +13+18, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -3-8.

В Западно-Казахстанской области днем снег с дождем, ночью без осадков, гололед, туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Костанайской области снег с дождем, ветер 15-20 метров в секунду, низовая метель, гололед, туман. Днем -2+3, ночью -8-13.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью небольшой снег. Днем -3-8 (на юге –11-16), ночью -13-18 (на юге -10).

В Алматинской области без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью -1-6.

В Мангистауской области днем дождь со снегом, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Павлодарской области без осадков. Днем -16-21, ночью -28-33.

«В ближайшие трое суток на горных реках юго-востока и востока республики ожидается усиление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.