Казнь за покушение на Елбасы и президента в мирное время готовятся отменить в Казахстане

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – Представлен проект поправок в Уголовный кодекс Казахстана по отмене смертной казни, передает корреспондент агентства.

«Целью законопроекта является отмена смертной казни, за исключением случаев, предусмотренных оговоркой, сделанной Республикой Казахстан при ратификации Второго Факультативного Протокола», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Казахстан по вопросам смертной казни».

Как отмечается, проведенный правовой мониторинг показал, что необходимость внесения изменений и дополнений в другие законодательные акты, кроме Уголовного кодекса, отсутствует.

В документе указано, что действующий Уголовный кодекс Казахстана предусматривает смертную казнь за следующие особо тяжкие преступления, совершенные в военное время:

— развязывание или ведение агрессивной войны;

— применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором Республики Казахстан;

— убийство лиц, сдавших оружие или не имеющих средств защиты, раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинских работников, санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения на оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц, пользующихся во время военных действий международной защитой;

— геноцид, совершенный в военное время;

— наемничество, то есть участие наемника в вооруженном конфликте, военных действиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия;

— государственная измена, то есть умышленные деяния гражданина Республики Казахстан, выразившиеся в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта, а равно в шпионаже, выдаче государственных секретов иностранному государству, международной или иностранной организации либо их представителям, а равно в ином оказании им помощи в проведении деятельности, направленной против национальных интересов Республики Казахстан, совершенные в военное время;

— неповиновение в военное время, то есть отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившие существенный вред интересам службы, совершенные в военное время;

— сопротивление начальнику в военное время, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности воинской службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженное с насилием или угрозой его применения, совершенные в военное время;

— насильственные действия в отношении начальника в военное время, то есть нанесение побоев, причинение легкого вреда здоровью или применение иного насилия в отношении начальника, совершенные во время исполнения им обязанностей воинской службы или в связи с исполнением этих обязанностей, совершенные в военное время;

— дезертирство в военное время, то есть самовольное оставление части или места службы с целью уклонения от воинской службы, а равно неявка с той же целью на службу, совершенные в военное время;

— уклонение или отказ от несения воинской службы в военное время, то есть уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство) либо иного вреда своему здоровью или подлога документов, или иного обмана, а равно отказ от несения воинской службы, совершенные в военное время;

— нарушение правил несения боевого дежурства в военное время, то есть нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Республику Казахстан либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение существенного вреда интересам государства, совершенные в военное время;

— сдача или оставление противнику средств ведения войны, то есть сдача противнику начальником вверенных ему военных сил, а равно не вызывавшееся боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой техники и других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях способствования противнику;

Также Уголовный кодекс Казахстана устанавливает смертную казнь за несколько особо тяжких преступлений, без указания на признак совершения деяния в военное время, – это:

— посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан – Елбасы, совершенное в целях воспрепятствования его законной деятельности либо из мести за такую деятельность;

— посягательство на жизнь президента Республики Казахстан, совершенное в целях прекращения его государственной деятельности либо из мести за такую деятельность;

— диверсия, то есть совершение с целью подрыва безопасности и обороноспособности Республики Казахстан взрыва, поджога или иных действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение вреда их здоровью, разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, а равно совершение в тех же целях массовых отравлений или распространение эпидемий и эпизоотий;

— акт терроризма, выразившийся в посягательстве на жизнь человека, совершенном в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенном в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организации, пользующихся международной защитой, здания, сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного общественного транспорта;

«Определение понятия «военное время» дано в пункте 46 статьи 1 закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан». В соответствии с этим законом под военным временем понимается период с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий до момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения», — сказано в концепции.

Согласно поправкам, изменится формулировка статьи 47 УК РК, которая в действующей редакции гласит: «Смертная казнь – расстрел как исключительная мера наказания устанавливается за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании».

«Смертная казнь – расстрел как исключительная мера наказания устанавливается за особо тяжкие преступления военного характера, совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о помиловании. Смертная казнь не применяется и не подлежит приведению в исполнение в мирное время», — гласит предлагаемая редакция.

Напомним, 20 декабря 2020 года КазТАГ сообщал, что Конституционный совет Казахстана разъяснил положения о смертной казни в ответ на обращение президента Касым-Жомарта Токаева. 29 декабря ратификационный закон был одобрен в парламенте. Казахстан ратифицировал международный протокол об отмене смертной казни 2 января 2021 года. 12 января 2021 года ООН приветствовала ратификацию Казахстаном протокола об отмене смертной казни.