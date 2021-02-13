Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Дипломаты провели в Москве казахстанско-российские консультации, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«Состоялись казахстанско-российские консультации с участием заместителей министров иностранных дел Марата Сыздыкова и Александра Панкина», — говорится в сообщении в субботу.

По информации МИД РК, «в конструктивном ключе были обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, а также перспективы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах по линии СНГ, ОДКБ и ЕАЭС».