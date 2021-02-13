Казахстанские теннисисты обыграли лидеров мирового рейтинга на Australian Open

Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев обыграли лидеров мирового рейтинга на международном турнире Australian Open, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.

«Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий раунд парного турнира открытого чемпионата Австралии. Во втором круге наш дуэт встречался с обладателями первого номера рейтинга ATP колумбийцами Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой», — говорится в сообщении в субботу.

Южноамериканцы начали выступать вместе с 2013 года. С этого времени теннисисты выиграли два турнира серии «Большого шлема». Также на счету этой пары около 15 побед на соревнованиях категории ATP.

«С первых минут матча Бублик и Голубев не дали соперникам почувствовать преимущество и уже в первом гейме казахстанцы сделали брейк. В седьмом гейме Кабал/Фарах взяли подачу казахстанцев и сравняли счет – 4:4. Однако, в завершении партии Бублик/Голубев дожали колумбийцев брейком и забрали первый сет – 6:4. Во второй партии соперники наших ребят пытались играть агрессивно, но отличная игра Андрея Голубева у сетки полностью деморализовала противников при счете 3:3. Последовал еще один брейк от казахстанцев, определивший исход всего матча. 6:4, 6:4 – сенсационная победа Голубева и Бублика», — отметили в НОК.

Матч продолжался один час и восемь минут.

«По ходу встречи казахстанцы пять раз подали на вылет, не допустили ни одной двойной ошибки, реализовали три брейк-пойнта из девяти. В третьем круге Бублик и Голубев встретятся с тандемом Марсело Аревало (Сальвадор)/Матве Мидделкоп (Нидерланды)», — уточнили в комитете.