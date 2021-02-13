Почти 3 тыс. сотрудников спецохраны МВД Казахстана планируют сократить с 1 мая

Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Почти 3 тыс. сотрудников специализированной охраны министерства внутренних дел Казахстана планируют сократить с 1 мая 2021 года, передает корреспондент агентства.

«В лимитах штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений (…): в разделе 1: строку: «1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 126 563» изложить в следующей редакции: «1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений, в том числе: 123 639», — говорится в проекте постановления правительства.

«Ожидается, что сокращение коснется государственных учреждений, подведомственных МВД, в частности, власти готовятся поменять содержание строки «Специализированные охранные подразделения» – с 13 083 на 10 159.

«Настоящее постановление вводится в действие с 1 мая 2021 года», — сказано в документе.

Основанием названо исключение ряда учреждений из перечня объектов, подлежащих государственной охране.

«Настоящим проектом предусматривается сокращение лимита штатной численности МВД на 2924 единицы (Специализированные охранные подразделения) с 1 мая 2021 года, в связи с исключением отдельных объектов, подведомственных государственным органам, в том числе Верховному суду и генеральной прокуратуре Республики Казахстан (районных и приравненных к ним судов и городских прокуратур) из перечня объектов, подлежащих государственной охране, с последующей передачей функций их охраны в конкурентную среду», — указано в пояснительной записке к проекту постановления кабмина.