Два разных авиаинцидента произошло менее чем за девять часов с самолетами Qazaq Air

Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Два разных авиационных инцидента произошло менее чем за девять часов с самолетами Qazaq Air, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«12 февраля в 23.20 по времени Нур-Султана с самолетом авиакомпании Qazaq Air рейс QAZ427 по маршруту Нур-Султан-Шымкент произошел авиационный инцидент. Был прерван взлет воздушного судна из-за лопнувшей покрышки переднего шасси, пробег составил 700 м. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку. 13 февраля в 8.12 при проведении осмотра после посадки другого воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, выполнившего регулярный рейс QAZ353 по маршруту Нур-Султан-Алматы обнаружено разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Все пассажиры самолета эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.

В КГА уточнили, что по данным авиационным инцидентам будут проведены расследования со стороны управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР.