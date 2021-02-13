Высокоскоростной поезд Туркестан-Шымкент-Ташкент хотят запустить Казахстан и Узбекистан

Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Высокоскоростной пассажирский поезд Туркестан-Шымкент-Ташкент хотят запустить Казахстан и Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Казахстан и Узбекистан ведут работу над созданием высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения Туркестан-Шымкент-Ташкент, которое позволит повысить туристический потенциал обеих стран. Кроме этого, в планах – строительство новой линии Мактарал-Дарбаза с выходом на территорию Узбекистана, которая разгрузит действующий пункт перехода Сарыагаш. Помимо этого, страны планируется соединить новой высокоскоростной магистралью, которая протянется от Туркестана до Ташкента», — говорится в распространенном в субботу сообщении по итогам встречи главы МИИР РК Бейбута Атамкулова с послом Узбекистана в Казахстане Саидикрамом Ниязходжаевым.

Также стороны обсудили авиасообщение.

«Несмотря на пандемию коронавируса, полеты между странами выполняются регулярно. В перспективе их количество планируется увеличить, а также открыть новые направления – из узбекистанских городов Ургенч, Самарканд, Нукус в казахстанские Туркестан, Актау и Тараз», — сказано в сообщении.

Кроме того, ожидается, что стороны создадут совместные предприятия: со специализацией в машиностроении в Казахстане, а также по производству фармацевтической продукции на территории Узбекистана.

«Также планируется строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в Шымкенте», — добавили в МИИР.