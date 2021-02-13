МИД РК о критике со стороны Европарламента: Резолюция искажает реальное положение дел

Астана. 13 февраля. КазТАГ – Содержащая жесткую критику в отношении политической ситуации в Казахстане резолюция Европейского парламента искажает реальное положение дел, заявили в министерстве иностранных дел РК государственному СМИ.

«По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов. Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека. Президент Касым-Жомарт Токаев запустил широкомасштабные политические реформы в соответствии с провозглашённой им концепции «Слышащего государства». Учитывая то, что государства-члены Европейского Союза поддерживают инициированные главой государства реформы, данный документ Европарламента вызывает полное недоумение и непонимание относительно достоверности сведений, использованных при его подготовке», — заявил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он заявил, что МИДу «известно, что некоторые резолюции в Брюсселе принимаются евродепутатами «автоматически», без тщательной проверки фактов или изучения сути вопроса».

«В этой связи нас не удивляет тот факт, что новая резолюция изобилует множеством «старых кейсов», которые традиционно «кочуют» из одного документа в другой. Также понимаем, что ряд европарламентариев, несмотря на положительное мнение в отношении актуальных тенденций в развитии нашей страны, проголосовали за принятие данной резолюции в соответствии с практикой внутрипартийной дисциплины. Признательны тем объективно настроенным евродепутатам, благодаря которым в резолюции признаны объективные изменения в Казахстане», — добавили в МИДе.

В частности, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства, в резолюции «отмечается создание Высшего совета по реформам и объявление казахстанскими властями нового этапа реформ, в частности, по вопросам правоприменительной практики, развития судебной системы и приоритета прав человека».

«Также приветствуется отмена Казахстаном смертной казни и ратификация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. Положительно оценивается решение казахстанских властей о пересмотре и отмене решения налоговых органов по взысканию штрафов и ограничению деятельности ряда НПО, о чем было объявлено 3 февраля 2021 года», — уточнил Смадияров.

По заявлению МИД, «Казахстан готов продолжить работу с Европейским парламентом, в том числе через такой значимый инструмент взаимодействия как комитет межпарламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз».

«Вместе с тем, для нас очень важно, чтобы соответствующий диалог был честным и взаимоуважительным», — сказал Смадияров.

Напомним, ранее Европарламент жестко раскритиковал политическую ситуацию в Казахстане и призвал ввести санкции.

«(Европарламент – КазТАГ) напоминает о недавно утвержденном режиме глобальных санкций ЕС в области прав человека, который позволяет ЕС преследовать виновных в серьезных нарушениях прав человека во всем мире, что, в случае Казахстана, позволит преследовать лица и организации, причастные к широко распространенным нарушениям прав человека или связанных с ними, и систематическим нарушениям прав человека», — указано в резолюции депутатов Евросоюза, призывающей рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в Казахстане.