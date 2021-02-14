Сенат США оправдал Трампа и завершил процесс импичмента

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Сенат США оправдал своего 45-го президента Дональда Трампа и завершил процесс импичмента, сообщает BBC.

«Сенат США в субботу не набрал большинство в две трети голосов, необходимое для осуждения бывшего президента Дональда Трампа за подстрекательство к штурму Капитолия 6 января и тем самым завершил процесс рассмотрения его импичмента. За осуждение проголосовали 57 сенаторов при необходимых 67. 43 республиканца проголосовали против», — говорится в сообщении в воскресенье.

Напомним, 3 ноября 2020 года кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков и выиграл президентские выборы в США. Он стал 46-м президентом Соединенных Штатов. 45-й президент – представитель Республиканской партии Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок.

6 января после выступления Трампа на митинге в Вашингтоне, на котором он утверждал, что у него якобы «украли» победу, его сторонники ворвались в Капитолий. После начала беспорядков действующий президент призвал «трампистов» разойтись по домам, однако продолжал утверждать о незаконности итогов выборов. К моменту, когда участники беспорядков ворвались в Капитолий и устроили погромы, законодатели успели эвакуироваться и спасти от уничтожения бюллетени с голосами выборщиков, которые стали определяющими на прошедших выборах. В итоге спецназ вытеснил протестующих из Капитолия и утверждение итогов выборов возобновилось. В результате беспорядков погибли четыре человека, десятки пострадали, в их числе – полицейские. В Вашингтоне до инаугурации Джо Байдена действует режим чрезвычайной ситуации. 7 января конгресс США на совместном заседании обеих палат после снятия всех возражений сертифицировал победу Байдена на президентских выборах, тем самым завершив последние формальности перед инаугурацией лидера демократов 20 января.

Сам Трамп оказался вовлечен в процедуру импичмента – он стал первым президентом в истории США, которому импичмент был объявлен дважды.