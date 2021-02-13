Закон об отмене обязательного ношения водителями прав и техпаспортов вступил в силу в РК

Нур-Султан. 13 февраля. КазТАГ – Закон об отмене обязательного ношения водителями прав и технических паспортов вступил в силу в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«Сегодня, 13 февраля вступил в силу закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения». Автолюбители могут не возить с собой права и техпаспорт. Исключается административная ответственность за отсутствие данных документов», — говорится в сообщении в субботу.

Вместе с тем, водитель должен иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность.

«Исключение обязанности водителей иметь при себе и предъявлять водительские документы – это еще один шаг, направленный на развитие современной технологичной «сервисной» полиции», — отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Теперь сотрудники органов правопорядка будут проверять принадлежность автомобиля через информационные системы.

«На служебных планшетах установлена программа «Единый реестр административных производств», в которой отображаются все данные водителя и авто: кому принадлежит автотранспортное средство, какие были зафиксированы нарушения, когда был пройден техосмотр и оформлен страховой полис. Сегодня в строевых подразделениях патрульной полиции имеется 8649 таких планшетов», — пояснили в МВД.

К документам, удостоверяющим личность, относятся паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности, удостоверение лица без гражданства. Студенческий билет, служебное удостоверение к ним не относятся.

«Кроме того, принятые поправки не распространяются в отношении автомашин с иностранными номерами, а также водителей, получивших удостоверения на право вождения за пределами Казахстана. Они будут обязаны предъявлять при вождении водительское удостоверение и техпаспорт», — уточнили полицейские.