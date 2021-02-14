Казахстанка выиграла «золото» Кубка Северной Америки по лыжной акробатике

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Казахстанка Жанбота Алдабергенова выиграла золотую медаль Кубка Северной Америки по лыжной акробатике, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.

«Представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова одержала победу на Кубке Северной Америки. Турнир проходит в Юте (США). Алдабергенова набрала 8,.68 балла, что и принесло ей золотую медаль», — говорится в сообщении в воскресенье.

Второе место заняла Таиса Таннер из США. Замкнула тройку лучших Жюстин Элли из Канады.

Казахстанки Акмаржан Калмурзаева и Аяна Жолдас заняли шестое и седьмое места соответственно.