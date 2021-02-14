Наурыз в Казахстане намерены праздновать девять дней по утвержденной кабмином концепции

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Наурыз в Казахстане намерены праздновать девять дней по утвержденной правительством концепции, передает корреспондент агентства.

«1. Утвердить прилагаемую концепцию празднования Наурыз мейрамы (далее – концепция). 2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию) при праздновании Наурыз мейрамы руководствоваться концепцией», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно концепции, Наурыз предлагается праздновать с 14 по 23 марта включительно: 14 марта – «День приветствий»; 15 марта – «День природы»; 16 марта – «День памяти предков и благословений»; 17 марта – «День истории»; 18 марта – «День добрых дел»; 19 марта – «День спорта и мастерства»; 20 марта – «День мудрости и знаний»; 21 марта – «День национальной кухни»; 22 марта – «Ұлыстың ұлы күні»; 23 марта – «День почтения».

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. (…) Основная цель праздника Наурыз мейрамы – укрепление мира и дружбы на казахстанской земле, сохранение национальной идентичности, популяризация семейных ценностей, формирование бережного отношения к окружающей среде», — указано в документе.

В концепции приводятся и задачи праздника:

1) возрождение традиций и обычаев казахского народа, направленных на укрепление общеказахстанских духовных ценностей, единства и согласия народа;

2) укрепление института семьи посредством популяризации традиции заботы о родителях, общения с близкими и родственниками;

3) сохранение гражданского мира, развитие социального партнерства и культуры благотворительности;

4) развитие культуры межэтнических отношений, укрепление дружбы и доверия в обществе;

5) осознание уникальности природы Казахстана и необходимости бережного отношения к природе, развитие экологической культуры и общественных инициатив по благоустройству территорий населенных пунктов.

«Мероприятия, связанные с празднованием Наурыз мейрамы, проводятся с 14 по 23 марта (10 дней). Особо важным является проведение мероприятий с участием общественных активистов, представителей интеллигенции, аксакалов в учебных заведениях и трудовых коллективах городов, районов, сельских округов, направленных на разъяснение воспитательного значения Наурыз мейрамы, роли единства и солидарности в стране, влияние национальных нравственных ценностей, незыблемого мира на укрепление Независимости», — сказано в концепции.

Власти планируют широко освещать эти мероприятия в СМИ и социальных сетях.

«В мероприятиях Наурыз мейрамы необходимо делать акцент на популяризацию национальных ценностей через массовое ношение национальных костюмов, организацию народных игр, обеспечение воспроизведения национальной музыки в общественных местах (торговые центры, вокзалы, аэропорты, гостиницы и так далее), возрождение традиций и обычаев, продвижение его значимости среди подрастающего поколения», — говорится в концепции.

В качестве ожидаемых результатов указаны:

1) укрепление ценностей, объединяющих семью и общество;

2) повышение уровня экологической культуры и самосознания;

3) формирование культуры благотворительности и меценатства;

4) укрепление национальной идентичности через демонстрацию традиций казахского народа;

5) укрепление единства и согласия народа Казахстана, общеказахстанских ценностей, культуры эволюционного развития.

«Целью разработки проекта является последовательное продвижение общих ценностей, идей, объединяющих народ Казахстана, которые должны прочно закрепиться в сознании всех граждан. Основная задача празднования Наурыз мейрамы – это укрепление общенационального согласия и казахстанского патриотизма, популяризации ценностей духовной модернизации, а принятие концепции позволит обогатить содержание праздника», — сказано в пояснительной записке, автором которой указана министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.