Назван планируемый оператор казахстанской национальной платформы искусственного интеллекта

Новости 58 0

Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Назван планируемый оператор казахстанской национальной платформы искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент агентства.

«Определить оператором национальной платформы искусственного интеллекта корпоративный фонд «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков документа, принятие проекта позволит совершенствовать процесс сбора, обработки, хранения и распространения наборов данных и предоставления услуг в области ИИ путем определения корпоративного фонда «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта» оператором национальной платформы ИИ.

 

Похожие материалы:

  1. Токаев: Более $1 млрд инвестиций планируется привлечь за пять лет в нацкластер ИИ в РК
  2. Необходимо ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы — Токаев
  3. 7,5 тыс. коррупционных лазеек нашли за год независимые эксперты в документах чиновников РК
  4. Реализация проекта «Центральная Азия» на границе с Узбекистаном затягивается
  5. В Казахстане более 90% госуслуг оказываются в электронном формате – Токаев