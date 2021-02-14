Нур-Султан. 14 февраля. КазТАГ – Назван планируемый оператор казахстанской национальной платформы искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент агентства.

«Определить оператором национальной платформы искусственного интеллекта корпоративный фонд «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», — говорится в проекте постановления правительства.

По словам разработчиков документа, принятие проекта позволит совершенствовать процесс сбора, обработки, хранения и распространения наборов данных и предоставления услуг в области ИИ путем определения корпоративного фонда «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта» оператором национальной платформы ИИ.