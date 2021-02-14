Ограничительные меры ослабят с 15 февраля в Алматы

Алматы. 14 февраля. КазТАГ – Ограничительные меры значительно с 15 февраля в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Разрешить работу продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв.м на одного посетителя со строгим соблюдением социальной дистанции масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жандарбека Бекшина в воскресенье.

Вместе с тем, он постановил ограничить деятельность объектов общественного питания в помещении с отдельным санитарным кожаных в торгово-развлекательных центрах гостиничных комплексах с 7.00 до 24 часов и закрытием оплаты по счетам до 23.00, заполняемости до 50% и не более 50 мест по четыре посадочных места, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима без проведения коллективных мероприятий.

«Перевести на удаленный режим работы не менее 50% работников организаций с численностью 20 и более человек за исключением промышленных, строительных и иных организаций, технологический процесс которых предполагает нахождение работников на рабочем месте, и государственных органов, организаций и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Разработать и ввести в действие алгоритм контроля организациями перевода работников на удаленный режим», — сказано в документе.

Также постановление предусматривает разрешение деятельности субъектами финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а в случае размещения в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и торговых домах (ТД) – по режиму работы ТРЦ и ТД. Также предусмотрено разрешение деятельности отделения АО «Казпочта» ЦОНов, прием населения должен быть по предварительной записи, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима, дезинфекционного режима, и учреждения должны обеспечить обеззараживание воздуха в салонах экранированными бактерицидными установками и приточно-вытяжную вентиляцию в залах ожидания и помещениях.

«Разрешение деятельности объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек, театров, кинотеатров при заполняемости зрительного зала не более 30%», — уточняется в документе.

Кроме того, с разрешается деятельность религиозных объектов, проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения при заполняемости до 30%, но не более 100 человек, без проведения жума намаза.

«Разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 10 человек, для тренировок на открытом воздухе – в пределах численности команд, без участия зрителей, с соблюдением социальной дистанции», — отмечается в постановлении.

Также главсанврач постановил разрешить работу саун, SPA-центров, бассейнов.

«Разрешение движения междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок — при заполняемости до 75% от числа посадочных мест», — добавил Бекшин.

Он разрешил также деятельность детских кабинетов коррекции физических и физиологических отклонений, детских и взрослых образовательных центров и обучающих кружков с количеством обучаемых не более пяти человек.

«Разрешение деятельности центров и салонов красоты, парикмахерских, барбер-шопов, услуг маникюра и педикюра, косметологических услуг по записи», — говорится в постановлении.

Вместе с тем, сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений, в том числе размещенных в ТРЦ и ТД (банкетные залы, бильярдные, компьютерные, ночные, игровые клубы, лотоклубы, караоке, боулинг, детские игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, батуты, букмекерские конторы).

«Настоящее постановление вступает в силу 15 февраля 2021 года», — сказано в документе.