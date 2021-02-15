Более Т545 млрд затратило МИИР РК в 2020 году на транспортную инфраструктуру

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. МИИР РК в 2020 году затратило Т545,5 млрд на транспортную инфраструктуру и реализацию транзитного потенциала, заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«МИИР РК в 2020 году в 2020 году затратило Т545,5 млрд на транспортную инфраструктуру и реализацию транзитного потенциала по стратегическому плану на 2020-2024», — следует из отчета на официальном сайте МИИР РК, размещенного в понедельник.

Согласно информации, стратегическое направление «Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения потребности экономики и реализации транзитного потенциала» стало самой крупной статьей бюджета МИИР РК. Причем, на транспортную инфраструктуру было затрачено Т413,7 млрд, на реализацию транзитного потенциала – Т131,8 млрд.

Также, на развитие строительной отрасли и ЖКХ затрачено Т464,9 млрд, на развитие оборонной промышленности и гособоронзаказа – Т196 млрд, на содействие индустриальному развитию – Т118 млрд, на распределенные бюджетные программы Т115 млрд.