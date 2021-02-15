Как разрушить систему, чтобы заработала 15.02.2021 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 199 0 Разнорабочий с высшим образованием Юрий Маленьких о том, что несистемные люди власти не нужны, но в их интеллекте она нуждается Похожие материалы: Австралия запустила систему регистрации прививок от коронавируса и выдачи сертификатов К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть – Бекшин «Казахизация: что мы обретем, а что потеряем на этом пути?». «Казахстан и магия Великого Турана». «Граница не разделяет Россию и Казахстан, а соединяет наши страны и народы». «Казахстан – должник или кредитор?». «Чтобы пенсионные накопления не превратились в фантики» Разделяй и властвуй: цветовая гамма казахстанцев и массовая вакцинация В Казахстане пандемии разводов не случилось