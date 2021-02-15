Бюджет Казахстана недобрал Т46 млрд налогов

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Республиканский бюджет недобрал Т46 млрд налогов, больше всего- по НДС и КПН, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов (КГД МФ) РК.

«Наибольшие суммы неисполнения плана республиканского бюджета по НДС на товары внутреннего производства — на Т22,5 млрд, корпоративному подоходному налогу (КПН) — на Т14,2 млрд или 91% и НДС на импорт из третьих стран — на Т6,6 млрд или 87%», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно информации, наибольшая сумма снижения, против января 2020 года приходится на экспортные таможенные пошлины на нефть — на 7,5%.

На снижение поступлений, по оценке КГД МФ РК, повлияло снижение цены на нефть, против января 2020 года, на 14%, сокращение товарооборота с третьими странами за январь на 22% и оборотов по реализации на 14%.

Также, средняя выручка онлайн контрольно-кассовых машин на одного налогоплательщика за январь снизилась на 5%, с Т3,8 млн до Т3,6 млн.

План по налоговым поступлениям в госбюджет за январь, по данным КГД, исполнен на 105%, в том числе, в республиканский бюджет — на 88%, местный — на 137%.

За отчетный период налоговые поступления в госбюджет составили Т490 млрд, со снижением к 2020 году на 6% или Т31 млрд. В том числе по республиканскому бюджету снизились на 15% или Т46 млрд, по местному — выросли на 8% или 16 млрд, указывается в информации.