Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Бюджет Алматы пересматривают в сторону увеличения затрат почти до Т831 млрд, передает корреспондент агентства.

«Внести в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» (…) следующие изменения: пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Утвердить бюджет города Алматы на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах: 1) доходы – Т812 650 498 тыс., в том числе по: налоговым поступлениям – Т604 326 641 тыс.; неналоговым поступлениям – Т1 398 659 тыс.; поступлениям от продажи основного капитала – Т64 128 399 тыс.; поступлениям трансфертов – Т142 796 799 тыс.; 2) затраты – Т830 959 084,3 тыс.», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

В соответствии с документом, действующие доходы в размере Т812 650 498 тыс. останутся без изменения, тогда как затраты, которые по действующему бюджету установлены в размере Т793 629 617 тыс. могут быть увеличены на Т37 329 467 300.

В случае принятия документа изменятся также показатели по дефициту бюджета. Если по действующему решению дефицит бюджета составляет (минус) -Т1 920 561 тыс., а финансирование дефицита бюджета – Т1 920 561 тыс., то после принятия решения дефицит бюджета может составить (минус) -Т39 250 028,3 тыс., а финансирование дефицита бюджета – Т39 250 028,3 тыс.

Согласно проекту поправок в бюджет, маслихат планирует утвердить расходы:

— на государственные услуги общего характера в сумме Т15 722 959 тыс.;

— на оборону в размере Т5 652 835 тыс.;

— по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме Т17 338 665 тыс.;

— на образование в сумме Т239 718 929 тыс.;

— на здравоохранение в сумме Т41 462 080 тыс.;

— на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме Т31 147 225 тыс.;

— на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме Т94 051 808 тыс.;

— на культуру, спорт, туризм и информационное пространство в сумме Т34 131 880 тыс.;

— на топливно-энергетический комплекс и недропользование в сумме Т11 576 600 тыс.;

— на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения в сумме Т6 197 421 тыс.;

— на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме Т2 565 563 тыс.;

— на транспорт и коммуникации в сумме Т78 982 703 тыс.;

— на прочие расходы в сумме Т57 816 648 тыс.