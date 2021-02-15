Дело Стати будет вновь рассмотрено апелляционным судом Люксембурга

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Дело молдавского олигарха Анатола Стати будет вновь рассмотрено апелляционным судом Люксембурга, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

«11 февраля 2021 года Кассационный суд Люксембурга удовлетворил кассационное заявление Республики Казахстан и полностью отменил решение апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Суд пришел к выводу, что апелляционный суд нарушил надлежащую процессуальную процедуру, полагаясь на вещественные доказательства, а именно на (…) письма КПМГ, и на закрытие процессуальной стадии, но не допустив прений сторон по тем же важным доказательствам путем обмена письменными аргументами. На этом основании кассационный суд постановил, что решение апелляционного суда нарушает надлежащую правовую процедуру и поэтому должно быть признано недействительным», — говорится в сообщении в понедельник.

Теперь дело Стати будет вновь рассмотрено другим составом апелляционного суда Люксембурга.

«Мы приветствуем решение кассационного суда Люксембурга и с нетерпением ожидаем защиты нашего дела о мошенничестве против Стати в апелляционном суде Люксембурга. Мы с оптимизмом смотрим на наши шансы, так как мошеннические схемы Стати уже подтверждены крупными юридическими и финансовыми независимыми экспертами, в то время как мы не видели никаких встречных доказательств в этом отношении со стороны Стати», — говорит министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

Также отмечается, что Казахстан намерен представить независимые юридические заключения двух ведущих международных арбитражных экспертов – профессора Джорджа Бермана и профессора Кэтрин Роджерс.

В свою очередь, Джордж Берман утверждает, что Стати управляли своим мошенническим механизмом через «фиктивную корпоративную структуру» и «лжепредприятия». По его мнению, мошенничество Стати продолжается по сей день путем постоянных искажений в судебных делах. А Кэтрин Роджерс обратила свое внимание на то, что КПМГ в августе 2019 года отозвала все свои аудиторские отчеты по финансовым отчетностям, на которые ссылались Стати, назвав это экстраординарным шагом.

Напомним, молдавские олигархи Анатол и Габриэль Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году по обвинению в рейдерском захвате их собственности – казахстанская сторона обвинения отрицает. Вместе с тем, обслуживающий активы Национального фонда банк-кастодиан Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму $22 млрд в декабре 2017 года. Минюст Казахстана в апреле 2020 года заявил, что сумму арестованного имущества удалось снизить до $530 млн.