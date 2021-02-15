Наши конькобежцы в топ-10 на чемпионате мира, идея объединенного футбольного чемпионата стран Евразии, казахстанские теннисисты на турнире «Большого шлема» и мировом первенстве по биатлону

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Конькобежный спорт: четыре попадания в первую десятку

Если прежде в этом виде спорта ежегодно проводились сразу три чемпионата мира, то на нынешний сезон запланирован только один – на отдельных дистанциях (ЧМ по классическому и спринтерскому многоборьям не состоятся). Формат этих соревнований такой же, как и на Олимпиаде. Отбор на него осуществлялся по итогам двух этапов Кубка мира, которые принимал голландский Херенвен. И в этом же городе на минувшей неделе прошло мировое первенство. В каждой дисциплине к участию допускались от 20 до 24-х (на самых длинных дистанциях – 12) конькобежцев, показавших лучшие результаты на двух этапах КМ. В Херенвен не приехали сборные Японии (особенно впечатляют девушки из этой страны), Южной Кореи и Китая, тогда как все сильнейшие европейцы и североамериканцы присутствовали.

На снимке: Екатерина Айдова

В соревнованиях женщин от Казахстана выступали опытная Екатерина Айдова, являющаяся спринтером, и молодая Надежда Морозова, предпочитающая более длинные дистанции. Но лучшие свои результаты обе они показали на 1500-метровке, которая считается средней: первая заняла 8-е место, а вторая – 10-е. В коронных для себя забегах на 500 и 1000 метров Айдова стала соответственно 11-й и 10-й. А Морозова, бежавшая еще и стайерские 3000 метров, преодолела их с 11-м временем. Как видим, наши девушки показали очень стабильные результаты.

Мужская команда Казахстана была более многочисленной. Ее представителям тоже лучше других далась 1500-метровка: все три участника от нашей страны, Демьян Гаврилов, Виталий Щиголев и Дмитрий Морозов, супруг Надежды, заняли места с 13-го по 16-е. Они же бежали командную гонку преследования и стали по ее итогам 6-ми. Упомянем также 16-е время Щиголева на дистанции 5000 метров, 18-е Романа Креча на 500 метровке и 19-е Артура Галиева на «тысяче». А еще на чемпионате мира дебютировал юный Бекдаулет Сагатов, которого заявили на гонку с масс-старта. Правда, завершить ее он не сумел, поскольку был дисквалифицирован за нарушение правил.

Биатлон: пока только один удовлетворительный результат

В Поклюке (Словения) проходит чемпионат мира. На сегодня разыграны пять комплектов наград из двенадцати.

В женском спринте лучший результат среди наших девушек показала Елизавета Бельченко – 46-е место (на старт вышли 99 участниц). Она попала в число 60 биатлонисток, которые вчера вышли на дистанцию пасьюта, или гонки преследования. И выступила вполне успешно: благодаря, главным образом, хорошей стрельбе (лишь одна незакрытая мишень из двадцати) она с 46-й позиции поднялась на 39-ю и второй раз в нынешнем сезоне заработала очки в зачет Кубка мира.

По итогам мужского спринта никто из троих казахстанцев не смог отобраться в пасьют. Безупречно стрелявший Владислав Киреев стал только 70-м, а лидер нашей команды Александр Мухин, допустивший три промаха, – 81-м.

На снимке: Елизавета Бельченко

Также состоялась смешанная эстафета, которая и открывала программу чемпионата мира. Бежавший на первом этапе Мухин стрелял из «стойки» до того неточно, что ему пришлось не только использовать все три запасных патрона, но и наматывать три штрафных круга. Принявший у него смену Киреев на огневых рубежах был точнее, но на лыжне – медленнее. Как следствие, отставание от лидеров превысило шесть минут, а на третьем этапе, который доверили Бельченко, наша команда проигрывала авангарду целый круг, и потому ей пришлось сняться с гонки. Так что Галине Вишневской, поставленной на заключительный отрезок, даже не пришлось бежать. В итоге 27-е, последнее, место.

Будем надеяться, что казахстанцы покажут более высокие результаты в индивидуальных гонках, которые пройдут 16 (у женщин) и 17 (у мужчин) февраля, а также в трех оставшихся эстафетах – в двух «классических» и в малой смешанной.

Футбол: сторонников пока меньше, чем скептиков

Предстоящая с 2024 года реформа еврокубковых турниров и особенно Лиги чемпионов, к которой УЕФА собирается приступить под давлением богатейших клубов Англии, Испании, Италии, Германии и которая наверняка приведет к серьезным изменениям в организации национальных чемпионатов, заставляет федерации разных стран искать новые форматы.

В частности, в России снова подняли вопрос о возможности проведения объединенного первенства с участием клубов из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан), а также Азербайджана. Применительно же к Армении и Кыргызстану российские футбольные эксперты считают, что там нет клубов с достаточными финансовыми возможностями для участия в таком чемпионате.

Один из возможных вариантов выглядит так: 12 команд из России и по две из Беларуси, Казахстана (скорее всего, подразумеваются «Кайрат» и «Астана»), Азербайджана. При этом сохранятся национальные первенства, победители которых получат право в переходных матчах с худшими представителями своих стран в объединенном чемпионате поменяться с ними местами.

Впрочем, пока сторонников у этой идеи, похоже, меньше, чем скептиков, особенно среди самих российских специалистов. Стоит напомнить, что подобные инициативы выдвигались и раньше, но никакой практической реализации они не получили.

Теннис: дальше уже без казахстанцев

На открытом чемпионате Австралии вчера начались матчи четвертого круга, или 1/8 финала, в одиночных разрядах. Но среди их участников казахстанцев нет – лучшие из наших теннисистов остановились в третьем круге.

Зарина Дияс (81-я в текущем рейтинге WTA) после победы в стартовом поединке над словенкой Тамарой Зиданшек (88-я), о чем мы сообщали в прошлом обзоре, выиграла еще и у американки Бернарды Пера (66-я) – 6:4, 3:6, 6:3. Следующей ее соперницей стала очень сильная испанка, финалистка прошлогоднего Australian Open Гарбинье Мугуруса (14-я). Начала Зарина удачно, выиграв на своей подаче первый гейм. Но потом разница в классе все же сказалась – 1:6, 1:6.

«Посеянная» в числе 32-х сильнейших Юлия Путинцева (28-я) тоже преодолела два круга, взяв верх сначала над известной американкой Слоан Стивенс (40-я) – 4:6, 6:2, 6:3, а затем над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк (67-я) – 6:4, 1:6, 6:2. Но в третьем своем поединке с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной проиграла – 4:6, 0:6.

Елена Рыбакина (19-я) начала турнир с нелегкой победы над возрастной россиянкой Верой Звонаревой (156-я) – 4:6, 6:4, 6:4, но в следующем раунде уступила француженке Фионе Ферро (46-я) – 4:6, 4:6. Наконец, вернувшаяся на корт после долгой соревновательной паузы Ярослава Шведова выбыла из борьбы после первого же матча, в котором потерпела поражение от итальянки Камилы Джорджи (76-я) – 3:6, 3:6.

В мужском одиночном разряде выступали два казахстанца. Александр Бублик (50-й в рейтинге АТР) в стартовом круге выиграл у словенца Альяжа Бедене (58-й) – 6:4, 7:5, 5:7, 6:4. А вот в поединке с более сильным сербом Душаном Лайовичем (27-й) он сумел взять только один сет – 4:6, 6:7, 6:4, 3:6. Ожидаемо зачехлил ракетку уже после стартового круга Михаил Кукушкин (89-й). В противостоянии с №3 мирового рейтинга и одним из главных фаворитов нынешнего турнира австрийцем Домиником Тимом он сумел довести первую партию до тай-брейка, тогда как в двух следующих преимущество грозного соперника было уже очевидным – 6:7, 2:6, 3:6.

На снимке: Александр Бублик и Андрей Голубев

В мужском парном разряде Бублик вместе с другим казахстанцем Андреем Голубевым предолели два круга, в том числе сенсационно выиграв у «посеянных» под первым номером колумбийцев Кабаля и Фараха – 6:4, 6:4. Однако затем, в 1/8 финала, уступили интернациональному дуэту, в составе которого были сальвадорец и голландец, – 7:6, 6:7, 3:6.

Баскетбол: четвертое подряд поражение

«Астана» никак не может выйти из черной полосы – в минувшую пятницу она потерпела очередное поражение, уже четвертое подряд. На сей раз от подмосковных «Химок», которые входят в число трех (наряду с ЦСКА и «Зенитом») российских команд, участвующих в Евролиге, самом престижном клубном турнире Старого Света, но в Единой лиге ВТБ нынче выступают неудачно. Перед матчем в Нур-Султане они одержали 6 побед при 7 поражениях.

К большому перерыву баскетболисты «Астаны» проигрывали 20 очков. Но всего за пять минут третьей четверти они практически ликвидировали это отставание, набрав за этот отрезок времени 19 очков (преимущественно за счет точных дальних бросков) и сохранив «сухим» собственное кольцо. В середине заключительной десятиминутки «Химки» снова оторвались от «Астаны» – правда, разница была не такой большой (9-10 очков). Баскетболисты казахстанского клуба сократили ее до минимума, но в нервной концовке все-таки не сумели спасти матч – 79:82. Наиболее результативными в нашей команде стали Джеремия Хилл и Оярс Силиньш, набравшие соответственно 24 и 18 очков.

После 15 проведенных матчей у «Астаны» 4 победы при 11 поражениях, и она делит с «Енисеем» 10-11 места. От зоны «плэй-оф» ее отделяют три выигрыша, что довольно много.

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