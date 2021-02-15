Негативные последствия пандемии в соцсфере могут спровоцировать рост преступлений — Токаев

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием руководства генеральной прокуратуры, прокуратур областей и городов республиканского значения, сообщает Акорда.

«Перед началом совещания президенту представили цифровые проекты «Электронное уголовное дело», «Единый реестр административных производств», «Единый реестр субъектов и объектов проверок», «Электронные обращения» и «Аналитический центр». Глава государства был ознакомлен с процессом согласования прокурорами в онлайн-режиме некоторых решений органов досудебного расследования», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, данные интеллектуальные решения были внедрены в рамках исполнения поручений, данных в Послании народу Казахстана.

«Я рад констатировать, что работа проделана значительная в правильном направлении. И эту работу должны продолжать, расширять, потому что альтернативы цифровизации не существует», – дал свою оценку глава государства.

Открывая заседание, Токаев отметил особую роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона и борьбе с преступностью. Президент в целом положительно оценил работу правоохранительной системы, напомнив, что в условиях пандемии преступность в стране снизилась на 30 %.

Вместе с тем глава государства указал на важность интенсивного продолжения реформ в данной сфере, назвав главными критериями успеха доверие населения и оценку граждан.

«В ходе предстоящих реформ особую роль должны сыграть органы прокуратуры. В настоящее время внедряется трехзвенная модель уголовного процесса. Благодаря этому за месяц от уголовного преследования удалось освободить 692 человека. Однако ограничиваться этим нельзя. Все основные процессуальные решения должны проходить через прокурорский фильтр. Это весьма важный вопрос. Ни один факт нарушения закона не должен остаться без внимания прокурора», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил о важности защиты прав граждан и интересов государства. По его мнению, эффективность выполнения этих задач будет определять оценку работы правоохранительной системы и уровень доверия граждан к ней. Глава государства указал на необходимость повышения профессиональных навыков и кардинального изменения методов коммуникации прокуроров с населением.

Отмечается, что Токаев поставил перед представителями надзорного органа ряд конкретных задач.

В качестве первой задачи президент определил неукоснительную защиту прав граждан и предпринимателей. За прошедшие 10 лет усилия государства по защите бизнеса способствовали трехкратному снижению количества проверок предпринимателей. Ощутимый эффект дал введенный главой государства мораторий, в результате которого проверки субъектов малого бизнеса только за один 2020 год сократились в пять раз. Однако незаконные проверки продолжаются.

«За последние три месяца в мобильные группы по защите бизнеса по таким фактам поступило более 500 обращений предпринимателей. Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях бизнеса со всеми без исключения правоохранительными органами», — сказал глава государства.

Токаев еще раз напомнил, что незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Это не только громкая фраза, это призыв к действию, убежден президент. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно. Это особенно актуально в период снижения темпов экономического роста.

Глава государства поручил прокуратуре совместно с судами выявлять все неэффективно работающие нормы и необоснованные акты. Для этого своевременно должна заработать Единая платформа для обращений граждан.

Токаев также акцентировал внимание на криминогенной ситуации в стране. Он заявил, что, несмотря на заметное снижение преступности в условиях карантинных ограничений, после их ослабления наоборот следует мобилизовать усилия.

«Негативные последствия пандемии в экономике и социальной сфере могут спровоцировать рост преступлений и правонарушений. Правоохранительные органы должны быть к этому готовы. Любые попытки криминальных кругов воспользоваться непростой ситуацией в стране необходимо жестко подавлять в зародыше», — подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил о своем поручении оптимизировать Уголовный кодекс. Генеральная прокуратура должна провести эту работу в координации с правоохранительными, специальными государственными органами и министерством юстиции. По его мнению, в данном вопросе обязательно следует учесть мнение широкой общественности, предложения гражданских активистов и экспертов.

«Не нужно распылять усилия следственно-оперативного аппарата на малозначительные правонарушения. Когда сотрудник перегружен делами, он отдает приоритет тем из них, которые легче всего оформить и отправить в суд. В такой ситуации права граждан и реальная борьба с преступностью отходят на второй план. Поэтому у нас потерпевшие месяцами ждут каких-либо результатов от работы следователей. Усугубляет положение недостаточная укомплектованность следственных органов профессиональными кадрами. Прокуратура как координатор деятельности всей правоохранительной системы должна своевременно реагировать на подобные проблемы и совместно с коллегами решать их», — убежден Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьей задачи президент обозначил координацию деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами.

«К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тыс. потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом, прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной», — уверен он.

Глава государства призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций.

«Большая ошибка – заимствовать полномочия друг у друга, устраивать своеобразное перетягивание каната. Понятно, что никто не хочет терять полномочия. Но во главу угла нужно ставить не личные амбиции и ведомственные интересы, а интересы всего общества и государства. В этой связи необходимо переформатировать деятельность Координационного совета. Его задача – координация реформ в органах внутренних дел, финансового мониторинга и антикоррупционной службе, поиск новых подходов к улучшению работы всей правоохранительной системы», — констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также напомнил сотрудникам надзорного органа о важности реализации концепции «слышащего государства», в которой особое внимание уделено работе с обращениями граждан.

«В органы прокуратуры ежегодно поступает очень много обращений от жителей. За последние три года было подано около 650 тыс. заявлений. За каждой жалобой – человеческая судьба, нередко интересы десятков и даже сотен людей», — сказал президент.

Токаев подчеркнул, что в ответ на обращения граждан необходимо предоставлять четкую и понятную информацию.

Важным направлением деятельности прокуратуры глава государства назвал работу по эффективной нейтрализации возможных очагов социального недовольства. Президент считает, что надзорный орган должен принимать превентивные меры по снижению деструктивного потенциала различных социальных конфликтов, а также вовремя выявлять и пресекать несвоевременные выплаты зарплат, неправомерные сокращения и другие негативные проявления в сфере трудовых отношений. По словам Токаева, в этом направлении прокуратура имеет неплохие результаты.

«Только в прошлом году благодаря вашим усилиям 29 тыс. работников были выплачены долги по зарплате на сумму Т2,7 млрд. Эту работу нужно продолжать, тем более что на некоторых предприятиях есть признаки нарастания напряженности. Позиция прокуроров регионов в таких вопросах должна быть более активной, а действия носить упреждающий характер. В каждом случае необходимо достичь оптимального и законного баланса. По моему поручению сейчас этим занимаются акимы. Прокуратуре требуется подключиться к этому процессу», –– поручил глава государства.

В выступлении также была отмечена важность соблюдения законности при обеспечении карантинных мер и защите интересов государства. Президент поручил прокуратуре немедленно принимать соответствующие меры в случае проблем со стороны полиции и санитарных служб. Кроме того, Токаев указал на необходимость предотвращения различных мошеннических действий в финансовой сфере.

«На современном этапе мы предпринимаем усилия по устранению негативных процессов в экономике. В связи с этим иногда приходиться тратить средства из Национального фонда. Поэтому крайне важно, чтобы эти средства были освоены законно и разумно. Особое внимание следует обратить на средства, выделяемые на социальные госпрограммы и антикризисные меры. Также необходимо всегда держать на контроле вопросы выплаты заработной платы, пенсий и пособий. Каждый тенге, выделенный из бюджета, должен расходоваться по целевому назначению и приносить пользу обществу», – заявил президент.

Еще одно приоритетное направление – повышение профессиональной квалификации сотрудников прокуратуры. По мнению главы государства, требования к прокурорам всегда должны быть высокими. При трудоустройстве отныне необходимо проходить первоначальную подготовку, в обеспечении которой особую роль должна играть Академия правоохранительных органов.

Наряду с этим Токаев заявил о необходимости технологического обновления правоохранительной службы, в том числе в части использования искусственного интеллекта для своевременного выявления и пресечения правонарушения. Он отметил возможности Комитета по правовой статистике и специальным учетам и поручил дальше развивать его потенциал.

Завершая свое выступление, глава государства подчеркнул, что законность и правопорядок являются прочным фундаментом будущего страны.

В ходе совещания также выступил генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов, доложивший президенту об исполнении его поручений, состоянии законности и правопорядка в стране, принимаемых мерах по защите конституционных прав граждан.