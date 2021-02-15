Казахстанец представил прототип отечественного электромобиля

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с изобретателем Санжаром Тайжаном, участвующем в конкурсе Not-A-Boring Competition, организуемом американским бизнесменом Илоном Маском, который представил министру прототип электромобиля казахстанского производства, сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас электрокар может преодолевать расстояние более 100 км при хорошей погоде, однако потенциально мы можем увеличить расстояние до 500-600 км. Заряжается автомобиль от обычной розетки, напряжением 220 вольт. Наша главная цель — создать первый казахстанский бренд электромобилей. В скором времени мы планируем разработать 30 прототипов с абсолютно новым дизайном и получить на эту модель более 200 патентов», — сказал Тайжан на встрече с министром в понедельник.

Как уточняется, казахстанец вместе с командой своего стартапа модернизирует традиционные автомобили, заправляемые бензином, в электрические — на батарее.

«Стартап в первую очередь намерен электрифицировать казахстанский общественный транспорт, включая такси. Министр Бейбут Атамкулов отметил важность поддержки развития новых технологий, которые способствуют сохранению окружающей среды и использованию возобновляемой энергии», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что совместно с МИИР компания Тайжана планирует сотрудничать в поиске инвесторов для реализации проекта. Также министерство будет содействовать в развитии стартапа и продвижении его продуктов.