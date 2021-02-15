Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть законов, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата», — говорится в сообщении в понедельник.

Также был подписан закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)».

Помимо этого, Токаев подписал закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года»

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года», — сообщает пресс-служба.

Президент одобрил еще два закона — «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербия, с другой стороны» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)».