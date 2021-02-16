Чацкий из Акорды

Президент Токаев и его «горе от ума»

Слышит ли наше «слышащее государство» своего президента? Вот вопрос, который все чаще вертится на языке. Касым-Жомарт Токаев все чаще напоминает Чацкого, который, по признанию другого персонажа бессмертной комедии «Горе от ума» — Фамусова, «говорит, как пишет». Действительно, порой президент вызывает прямые аллюзии с героем Грибоедова – он вроде бы искренне хочет сделать, как лучше, чуть ли не ежедневно посылает возглавляемой им власти абсолютно здравые и правильные месседжи. А они… нет, не то, чтобы игнорируются… они, разумеется, принимаются к исполнению и даже в определенной мере исполняются. Но делается это так, что игнор зачастую кажется меньшим злом. Воистину, «есть от чего в отчаянье прийти»…

Вот, скажем, распоряжается Касым-Жомарт Кемелевич найти другое место для строительства пресловутого сафари-отеля в мангистауском урочище Бозжыра, который первоначально планировали впихнуть чуть ли не в самое сердце уникального природного заповедника. Едва начавшуюся стройку показательно останавливают, вывозят строительную технику. А некоторое время спустя под видом «исследований почвы» намечают новую стройплощадку – в паре-тройке километров от старой. Теперь президент вполне может позволить себе очередной пламенный и, главное, правильный монолог в духе неугомонного Чацкого («дома новЫ, но предрассудки стАры»). Но он предпочитает дипломатично промолчать…

Тем временем, Скалозуб (он же – свеженазначенный вице-министр культуры Габидулла Абдрахимов) «убедительно» доказывает: противники строительства в заповедной зоне, конечно, правы. Но строить все равно нужно, соблюдая при этом «дистанции огромного размера»: «…Считаю, что строительство отеля возле Бозжыра целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком пусть скажут специалисты). Кроме того необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть. Также нужно построить стоянку для всех приезжающих туристов (не только для постояльцев отеля) и построить дороги для пешего хода, для лошадей, велосипедов электроциклов и туристических электроавтобусов с открытой крышей. Таким образом все приезжающие туристы оставляют свой транспорт на стоянке, а дальше идут пешком или используют вышеуказанные виды транспорта».

Тут же в бой бросают молчалиных из числа «интеллигенции Мангистауской области», готовых «угождать всем людям без изъятья», если эти люди при власти и деньгах. Те подписывают коллективное письмо президенту Чац…Токаеву. В нем «интеллигенты» повторяют набор аргументов, почерпнутых, пользуясь словами главного героя Грибоедова, «из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма». Вот фрагмент их челолбитной с сохранением стилевых и орфографических красот: «Нужно остановить процветающий там «Дикий туризм». Побывавшая на Бозжыре, по вашему поручению группа ученых пришла к выводу, что там можно реализовать Проект, который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места. И это решение нашло отклик в сердцах граждан. Наряду с этим можно уверенно утверждать, что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом: Во-первых, развивая туризм мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнется строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет препятствовать туристам бесконтрольно посещать Бозжыру и наносить огромный ущерб природе».

При этом, выводы «группы ученых» нигде не обнародованы и доводы противников строительства, доказывающих пагубность любого строительства вблизи реликтового ущелья, убедительно не опровергнуты. Зато подписанты надежно прикрываются неоднократно высказанными президентом поручениями о «развитии туризма», «создании рабочих мест» и даже о «диверсификации» нашей беспросветно сырьевой экономики. И Касым-Жомарт Кемелевич вынужденно принимает эти «аргументы», хотя возможно его, подобно Чацкому, одолевает «мильён терзаний». Как там у классика:

Да, мочи нет: мильон терзаний

Груди от дружеских тисков,

Ногам от шарканья, ушам от восклицаний,

А пуще голове от всяких пустяков.

Между тем, президенту не составило бы труда, используя свои дипломатические связи и международный авторитет, добиться включения уникального «космического» пейзажа Бозжыры в перечень особо охраняемых объектов под эгидой ЮНЕСКО, после чего с треском уволить всех скалозубов за неприкрытое лоббирование коммерческих проектов. И все: пустячная, в общем-то, проблема, «вызывающая острую реакцию общества», решилась бы окончательно.

Но наш Чацкий, в отличие от грибоедовского, только кажется пылким идеалистом. На самом деле он хорошо знает правила игры и фамилии тех, кто должен выиграть. При этом, прекрасно понимает, что сам вынужден вести чужую игру.

Пожалуй, самый яркий пример того, как президент вынужденно доигрывает не свою партию – столичная стройка наземного метро Астана LRT. Судя по всему, Токаев еще в позапрошлом году понял: этот скандальный проект обречен стать символом всепоглощающей коррупции и вдобавок – чемоданом без ручки, тащить который придется государству. Летом 2019-го на расширенном заседании правительства он в пух и прах разнес свой кабинет министров за «неумение планировать». «Правительство и акимат всё же решили продолжить работу по вводу этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет. Слишком далеко зашли» — с явным раздражением констатировал Токаев.

И что же дальше? А ничего, собственно. Государство уже вложило в эту бездонную бочку миллионы бюджетных долларов, осталось должником по китайскому кредиту еще, по меньшей мере, на полтора миллиарда, а конца строительству не видать – как, впрочем, и истинных бенефициаров этого легкорельсового распила. Хотя их громкие фамилии и даже лондонские адреса прекрасно известны президенту (и не ему одному), на скамье подсудимых – сплошные стрелочники, мелкие жулики калибра Антона Антоныча Загорецкого…

А недавно Касым-Жомарт Кемелевич с жаром возмущался коррупцией в судах, назвав случай с задержанием за взятку в особо крупном размере бывшего члена Высшего судебного совета «вопиющим». Но, спрашивается, в который раз бии слышат его эмоциональные монологи, подобные произнесенному в Акорде на совещании по модернизации судебной системы? «В прошлогоднем Послании я поручал сделать процесс отбора новых судей прозрачным и открытым. Граждане имеют право знать, кто и за какие заслуги становится судьей. Этот вопрос нужно решать без задержек. Судейская профессия должна привлекать сильных юристов», – отметил президент. И добросовестно повторил свои же мантры о прозрачности, честности и профессионализме судебной системы годичной, если не больше, давности. «Только так мы сможем построить правовое государство и справедливое общество», – зачем-то напомнил он собравшимся, среди которых вполне могли оказаться люди, рекомендованные «спалившимся» членом ВСС. А ведь должен был, гневно воскликнув «а судьи кто?», тут же предложить всем главным жрецам Фемиды покинуть ее храм…

Но не стоит забывать: президент Токаев только кажется тем самым Чацким, которого Виссарион Белинский числил бунтарем, «застрельщиком» перемен и «всегда жертвой». Он скорее подходит на роль боевого товарища Александра Андреевича Платона Михайловича Горича – вчерашнего лихого кавалериста, ныне доигрывающего по чужим нотам «дуэт а-мольный». Хоть и стремится изо всех сил прослыть отчаянным реформатором. Вопрос лишь в том, насколько его стремления хватит…

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