Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 16 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«16 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 16 февраля ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«16 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«16 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 16 февраля ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.