Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Япония приостановила импорт газа из-за землетрясения на Фукусиме, сообщает Energy Voice.

«Компания Japan Petroleum Exploration Company (JAPEX) приостановила работу своего терминала по импорту СПГ в Соме после того, как в субботу вечером в префектуре Фукусима произошло землетрясение силой 7,3 балла», — говорится в сообщении.

JAPEX заявила, что пока занимается оценкой ущерба на своих объектах, и не знает, когда она сможет возобновить работу.

«Прилегающей территории не был причинен никакой ущерб, например, из-за утечки газа с терминала. Работа терминала была приостановлена, а газ, хранящийся в резервуарах, приходится сжечь в целях безопасности», — говорится в пресс-релизе JAPEX.

Как сообщается, премьер-министр Японии Есихиде Суга заявил вчера на пресс-конференции, что никаких сообщений об инцидентах с ядерными реакторами не поступало. По данным Japan Electric Power Exchange, шесть угольных и газовых энергоблоков общей мощностью 3,6 гигаватт отключены из-за землетрясения на неопределенный срок.

JAPEX сообщила, что также были приостановлены операции на Фукусимской газовой электростанции, принадлежащей Fukushima Gas Power (FGP). Работа электростанций была автоматически остановлена после землетрясения и до сих пор не возобновилась.