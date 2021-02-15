«Почему казахским писателям не светит Нобелевская премия». «Время крикунов и дилетантов. О национальных особенностях популизма в нашей стране». «Шаги в прошлое». «Идея ссылать в «языковые» лагеря — расплата за проблемы в образовании»

Сетевой Казахстан 15 февраля 2021г.

AZATTYQ . ORG . «Обычное дело в Центральной Азии: дети президентов во власти» — Для президентов стран Центральной Азии — обычное дело назначать своих детей на ключевые должности и держать их в своем окружении. Дети часто меняют должности, а некоторые легко оказываются в верхушке власти.

KAZPRAVDA . KZ . «С учетом стандартов и международного опыта» — На состоявшемся недавно под председательством Премьер-министра РК Аскара МАМИНА заседании Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латиницу обсуждался проект усовершенствованного алфавита, который был одобрен для дальнейшего представления Главе государства. Об особенностях этого алфавита рассказывает председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК Адильбек КАБА.

INFORM . KZ . «Казахстан целенаправленно и поступательно реализует свои обязательства в области прав человека» — Пресс-секретарь МИД РК Айбек СМАДИЯРОВ ответил на вопросы корреспондента МИА «Казинформ» о резолюции Европейского Парламента по Казахстану, принятую 11 февраля 2021 года. По словам Айбека Смадиярова, эта резолюция содержит «предвзятую», тенденциозную и необъективную критику ситуации с правами человека в Республике Казахстан — По нашему убеждению, текст резолюции искажает реальное положение дел в нашей стране и был инициирован недружественно настроенными политиками, подпитываемыми сфальсифицированной информацией деструктивных кругов.

QMONITOR . KZ . «Почему казахским писателям не светит Нобелевская премия» — В этом году исполняется 120 лет самой престижной в мире премии – Нобелевской. Недавно наше издание попросило известных людей ответить на вопрос, были ли в Казахстане фигуры, достойные ее, следует ли ждать их появления в будущем, и что для этого нужно. Но опубликованные тогда мнения касались только научной сферы, а вот желающих высказаться по поводу литературы не нашлось. Предлагаемые заметки, отражающие сугубо субъективное мнение автора, c которым многие, возможно, категорически не согласятся, – попытка частично восполнить этот пробел.

«Время крикунов и дилетантов. О национальных особенностях популизма в нашей стране» — Популизм как явление присутствует во всех странах, но в Казахстане он сегодня приобретает особую массовость, а нередко даже уродливые черты. Во всяком случае, в социальных сетях, где на его волне появилось множество всевозможных «лидеров общественного мнения»… Почему же так много наших соотечественников покупается на их откровенно популистские лозунги? Причина в менталитете, в низкой политической, правовой и общей культуре, в отсутствии доверия к государственным институтам или в чем-то еще? Надо ли противостоять этому явлению, и если да, то как?

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ — «Какой истории учат в казахстанской школе» — После развала СССР в Казахстане (как, впрочем, и остальных бывших союзных республиках) в школах курс национальной истории стал повсеместно пересматриваться, причем с преимущественно негативной его оценкой как в границах Российской империи, так и особенно СССР. И это понятно: с изменением политического строя возник спрос на «новое прочтение» истории в различных вариациях, но с абсолютно механической сменой знаков с плюса на минус. По словам одного из ведущих ученых-историков Казахстана Ж.Б. АБЫЛХОЖИНА, «историческая наука превратилась в проходной двор, через который браво маршируют дилетанты».

TURANPRESS . KZ . «Шаги в прошлое» — Казахстану пока не грозит тотальная архаизация, считает президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА, но некоторые опасные признаки архаики уже проявляются в обществе — Когда президент и идеологи власти – и мы вместе с ними – на заре независимости отказались от тоталитарного советского наследия, взамен мы должны были что-то поставить – это была опора на традиции. Нам сказали, что традиции – это наше все, нам нужно опереться на прошлое, на нерасшифрованные, кстати, культурные коды, при этом в крайне идеализированном виде. Подобные высказывания сопровождали нас десятилетиями, существовала уверенность, что традиции крепки, их разделяют все казахи. Соответственно, им не нужно уделять отдельного внимания, им изначально дается знак «плюс», их не требуется осмыслять, направлять и корректировать.

SPIK . KZ . «Султан Акимбеков: Самое главное – сохранить сильное государство» — В этом году Казахстан отмечает 30-летие своего суверенитета. Многие из нас хранят в памяти события 1991 – 1992 годов. Однако нелишним будет еще раз более детально вспомнить, как все происходило. Именно поэтому Spik.kz начинает цикл публикаций, посвященных этой теме. Сегодня мы имеем возможность практически из первых уст узнать, как проходило становление государственной независимости Казахстана. Потому что наш собеседник – политолог, директор Института азиатских исследований Султан АКИМБЕКОВ – был в свое время внештатным советником президента РК.

Ермек ТУРСУНОВ – ««Они» рассказывают про один Казахстан, а я вижу совсем другой» — Не знаю, как вы, но меня в последнее время не покидает стойкое ощущение надвигающейся беды. И не в пандемии тут дело. Я о другом. О том, что не имеет столь выраженного эффекта, но действует не менее разрушительно. Пандемия, кстати, сыграла многим на руку. Особенно правительству: на нее стало удобным списывать все свои «косяки». Итак, я про другое. Мне думается, что мы прозевали свою революцию. Она состоялась, но мы ее не заметили. Я говорю о революции сознания.

EXPRESS — K . KZ . «Как пандемия повлияла на казахстанский бизнес?» — Недавно НПП «Атамекен» представила премьер-министру Аскару МАМИНУ результаты опроса свыше 13 тысяч казахстанских предпринимателей. Эти итоги промежуточные, до середины февраля палата планирует опросить 30 тысяч бизнесменов, из них 6 000 – в южной столице. Это самое масштабное исследование состояния бизнеса в стране за последнее время.

TIME . KZ . «Кому надбавки?» — В Казахстане провели социологический опрос, касающийся выплат врачам, работающим с коронавирусными больными. Результаты удивили даже авторов исследования. Аналитик в области финансирования здравоохранения Марат МАМАЕВ был одним из тех, кто работал над опросом — Я, конечно, понимал, что есть проблемы, но не думал, что такие. Хотя сразу предупреждал, что не имею никакого отношения к Минздраву и любым другим гос­органам, люди скидывали мне документы, обращения от целых коллективов, рассказывали о своих неудачных попытках добиться выплаты компенсаций. Результаты опроса должны стать отправной точкой для внимательного разбора ситуации Минздравом. Хватит делать вид, что все хорошо, и продолжать игнорировать медиков.

«Вот так влипли!» — Казахстанское правосудие продолжают сотрясать грандиозные скандалы. В минувший четверг, как ранее мы сообщили на нашем сайте, был задержан судья Верховного суда Мейрам ЖАНГУТТИНОВ. И одновременно с ним в Туркестане хлопнули служительницу Фемиды местного ювенального суда Лизу ТУРГУНБАЕВУ. По предварительной версии следствия, провинциальная судья отблагодарила Жангуттинова деньгами за то, что ранее он поспособствовал ее переводу из одного суда в другой.

«Взятки без состава преступления» — В Восточно-Казахстанской области почти полвзвода полицейских подозревали в получении взяток, превышении власти или должностных полномочий. Однако неожиданно все истории закончились одинаково: стражей порядка увольняли, а уголовные дела прекращали за отсутствием состава преступления!

KAPITAL . KZ . «Глава Нурбанка: Вопрос слияния с другим банком не поднимался» — В беседе с корреспондентом Эльдар САРСЕНОВ также рассказал, почему фининститут не намерен закрывать свои отделения — Если к нам в страну зайдут зарубежные банки, то, скорее всего, это будут фининституты из ближнего зарубежья, из стран СНГ. Возможно, наш рынок заинтересует инвесторов из Китая, Турции. Для инвесторов из дальнего зарубежья наш банковский рынок не столь интересен. Тем более в такое турбулентное время запускать филиалы, представительства неразумно. Если филиалы иностранных банков откроются у нас в стране, то это положительно повлияет на банковский рынок Казахстана.

FORBES . KZ . «Как Мухтар Джакишев спорил с Путиным» — Экс-президент НАК «АО Казатомпром» — о возможных мотивах своего задержания, последних часах на воле, следственных мероприятиях и судебном процессе, а также особенностях его быта в ходе 11-летнего заключения. Бизнесмен и издатель Арманжан БАЙТАСОВ подготовил новый выпуск с бывшим руководителем национальной компании «Казатомпром» Мухтаром ДЖАКИШЕВЫМ.

EHONEWS . KZ . «Досрочное снятие пенсионных: сливки снимают только богатые и банки» — Ясно, что выигрывают сейчас от этой реформы правительство, банки и богатые граждане, спасающие свои средства в тенге. Государство в свою очередь снимает с себя ответственность за сохранность этих накоплений в ЕНПФ. В итоге у бедной части казахстанцев права снимать накопления нет и они составляют абсолютное большинство. Они как раз и могут столкнуться с тем, что их средства просто сгорят в результате инфляции и девальвации тенге, а сами они будут нищенствовать с минимальной пенсией. Поэтому можно назвать сегодняшнюю операцию по снятию средств аферой, когда сливки снимают только богатые и банки.

365 INFO . KZ . «Существует четыре Казахстана, и в каждом свое образование» — Во всех «Казахстанах» разный уровень дохода, продолжительность жизни, качество образования и так далее. По доходам разница достигает четырехкратной. Такой же разрыв и в качестве образования, но на него влияет еще и социально-экономическое неравенство внутри регионов. Ученики элитных школ опережают сверстников из обычных примерно на три года обучения. Жан-Франсуа МАРТО, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане, предупреждает, что из-за коронавируса ситуация может ухудшиться. Меры нужно предпринимать уже сейчас.

«Идея ссылать в «языковые» лагеря — расплата за проблемы в образовании» — Языковая политика вызывает среди казахстанцев горячие споры, всевозможные суждения, а порой истерику. Ранее с инициативой создания лагерей по принудительному изучению казахского языка выступил поэт, журналист, член Союза писателей Казахстана Арман КАНИ. Политический консультант Максим КАЗНАЧЕЕВ проанализировал причины популизма — Есть определенный уровень завышенных ожиданий у людей от статуса Казахстана как суверенного государства. Картина мира, сформировавшаяся в головах людей, иная, чем реальность. Поэтому как грибы после дождя появляются различные призывы — решить вопрос культурной идентичности лагерями. Этим можно объяснить широкий отклик населения на такого рода инициативы.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «То, что сейчас происходит на рынке недвижимости, больше всего напоминает мне ситуацию середины двухтысячных» — Тогда эта ситуация была вызвана большим количеством дешевых кредитных денег, сейчас – тем, что на рынок вышли деньги пенсионные. Но выглядит ситуация совершенно одинаково – рост цен на всю недвижимость, и огромное количество новых новостроек… Через пару лет нас ждет масса не очень пригодных для жизни жилых комплексов, возведенных на крошечных клочках земли, без дворов и парковок, жители которых будут мечтать о том, чтобы переехать. Так будет. Это факт. Так уже было, просто это уже все забыли.

CARAVAN . KZ . «Обойдется ли в этом году принятие поправок в Земельный кодекс без митингов» — Еще ни разу обсуждение поправок в земельное законодательство не прошло в Казахстане тихо и мирно. Из-за них простые люди выходили на митинги, а высокопоставленные чиновники – в отставку. Сможет ли в этот раз земельная комиссия, работу которой после пятилетнего перерыва поручил возобновить Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, учесть интересы всех и поставить точку в вопросе? В то же время депутат от партии “Nur Otan”, политолог Айдос САРЫМ предполагает, что волнений в этот раз все же удастся избежать – За эти 5 лет общество стало более зрелым, люди у нас уже привыкли к фактчекингу резонансных высказываний, начинают переспрашивать и изучать разные источники. При этом достаточно быстро на вопросы общества научились отвечать госорганы.

LITER . KZ . «Чемпион Азии остался без квартиры, которую подарил акимат. История одного обмана» — Чемпион Азии и победитель Универсиады по тяжелой атлетике Айдар КАЗОВ лишился квартиры, которую ему подарил в 2016-м году акимат Северо-Казахстанской области. Как так вышло, спортсмен рассказал в интервью…

«Прямо сейчас 4000 детей борются с раком, и им нужна ваша помощь» — 15 февраля во всем мире отмечается Международный день детей, больных раком. В Казахстане диагноз «рак» ставят около 600 детям в год. Родители и общественники на своих примерах показывают, как можно и нужно настраиваться на лечение и поддерживать друг друга.

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