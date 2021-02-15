За шесть лет Национальный банк сократил число банков в Казахстане на 34% — Moody’s

Алматы. 15 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. За шесть лет Национальный банк сократил число банков в Казахстане на 34%, заявляет рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.

«В период с 2015 по февраль 2021 года Национальный банк Казахстана и АРРФР отозвали девять банковских лицензий, за исключением организаций, ликвидированных в результате слияний и поглощений, сократив за этот период количество банков в Казахстане на 34%», — говорится в сообщении на сайте рейтингового агентства.

Удаление из системы мелких, принципиально слабых банков, снижает конкуренцию и позволяет банкам среднего размера получать выгоду от эффекта масштаба и лучшей конкуренции с Halyk Bank. Избыточные мощности и другие конкурентные искажения имеют значение, потому что, когда слишком большой кредитный капитал преследует фиксированный объем бизнеса, иррациональное ценообразование и слабые стандарты андеррайтинга могут привести к увеличению кредитных издержек банковской системы, комментирует Moody’s.

Отзыв лицензий Tengri Bank и AsiaCredit Bank последовал, по данным Moody’s, за обязательством Национального банка Казахстана в феврале 2020 года по обеспечению планов финансового оздоровления АТФ Банка, Банк ЦентрКредит, Евразийского банка и Нурбанка, демонстрируя четкую дифференциацию в подходе финансовых властей к важным и неважным банкам. Четыре банка, охваченные этим обязательством, тогда контролировали 5,6% (Банк ЦентрКредит) и 1,6% (Нурбанк) в совокупных активах сектора, доля Tengri Bank в активах банковского сектора составляла 0,3%, AsiaCredit Bank — 0,16%, а Capital Bank — 0,14%.

Банковская система Казахстана сконцентрирована наверху и фрагментирована внизу. Крупнейший кредитор страны, Halyk Bank занимает 32% рынка по активам, в то время как совокупная рыночная доля 10 крупнейших банков составляет 86%. Таким образом, оставшиеся 16 банков страны конкурируют только за 14% рыночных активов. Из этих банков девять самых маленьких, включая ныне закрытый AsiaCredit Bank, по состоянию на 1 января 2021 года, занимали, по оценке аналитиков агентства, менее 1%, каждый.