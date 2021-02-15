Казахский медуниверситет непрерывного образования лишен генеральной лицензии

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Казахский медицинский университет непрерывного образования лишен генеральной лицензии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Согласно постановлению специализированного межрайонного административного суда города Алматы, Казахский медицинский университет непрерывного образования привлечен к административной ответственности. На вуз наложено административное взыскание в виде штрафа с лишением генеральной лицензии. Студенты, которые обучались в КазМУНО, будут переведены в другие вузы с сохранением грантов. Стоимость обучения останется на прежнем уровне. Вопрос трудоустройства преподавателей рассматривается отдельно», – пояснила председатель КОКСОН МОН РК Гулзат Кобенова в понедельник.

Как уточняется, проверки образовательной деятельности КазМУНО проходили еще в 2020 году. Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК были выявлены грубые нарушения.